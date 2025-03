Napoli Tennis Cup, Darderi vince nei quarti di finale la sfida più attesa vince nei quarti di finale la sfida più attesa contro Stan Wawrinka 6-3 6-4 e vola in semifinale

Luciano Darderi protagonista della Napoli Tennis Cup, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport e dal Tennis Club Napoli. L’azzurro batte nei quarti di finale Stan Wawrinka nella sfida più attesa della terzultima giornata. L’azzurro, numero 1 del torneo, supera 6-3 6-4 il fuoriclasse svizzero in 1h19’ di gioco, davanti a oltre 1200 appassionati presenti sul campo centrale “Carlo D’Avalos”, che sarà sold out anche domani e domenica.

Per Wawrinka la sconfitta è stata mitigata dalla festa per i suoi quarant’anni, organizzata subito dopo il match dall’organizzazione nella sede del Tennis Club Napoli. Per Darderi, invece, si spalanca la semifinale della Napoli Tennis Cup; affronterà domani il ceko Dalibor Svrcina che oggi ha battuto il boliviano Dellien 6-1 6-3. Ancora Italia vincente anche dall’altra parte del tabellone. Andrea Pellegrino conquista la semifinale dopo quasi tre ore di lotta contro il francese Pierre-Hugues Herbert, 4-6 7-6 (8- 6) 6-3, in un quarto di finale che metteva di fronte due finalisti del torneo di Napoli, Pellegrino nel 2021 ed Herbert nel 2024. L’azzurro è stato capace di ribaltare una situazione disperata, quando dopo aver perso il primo set 6-4 si era trovato 3-6 ne tie break del secondo set con tre match point a sfavore.

Il pugliese li ha annullati, conquistando 5 punti consecutivi, conquistando il tie break 8-6, volando al terzo set e vincendo alla distanza la resistenza di Herbert. Per Pellegrino, che proviene dal torneo di qualificazione, si tratta del quinto successo consecutivo alla Napoli Tennis Cup, che conferma la crescita di condizione dell’italiano che ha iniziato il torneo partenopeo da numero 263, e che gli permetterà da lunedì prossimo un notevole salto in avanti nel ranking Atp. In semifinale Pellegrino troverà domani come avversario il ceko Vit Kopriva, con inizio alle ore 13,15, sul campo centrale “Carlo d’Avalos”. Una doppia sfida Italia-Repubblica Ceca in semifinale, quindi, nel sabato e penultimo giorno della Napoli Tennis Cup. Kopriva oggi ha piegato nei quarti di finale la resistenza dell’altro azzurro Federico Arnaboldi, 6-3 4-6 6-3, nel primo incontro di giornata, interrotto per oltre un’ora dalla pioggia che ha allungato il programma del terzultimo giorno della Napoli Tennis Cup. Nel torneo di doppio la finale per il titolo vedrà opposta domani la coppia francese Biancaneaux-Olivetti e la coppia numero 1 del torneo, l’austriaco Erler e il tedesco Frantzen, entrambi già top 50 del mondo nel ranking Atp di doppio. La finale del doppio aprirà il programma del sabato, con inizio alle ore 11