Un’ottima Klimatica Cesport Italia strappa un punto al Foro Italico la Klimatica Cesport Italia pareggia al Foro Italico per 11-11 contro la Roma Waterpolo

Con una formazione rimaneggiata ed una trasferta delicata da affrontare, la Klimatica Cesport Italia pareggia al Foro Italico per 11-11 contro la Roma Waterpolo difendendo il quinto posto in classifica dall’attacco dei capitolini, sempre settimi due punti sotto: date la tante defezioni ed il rendimento delle Roma in casa, probabilmente ad inizio partita i partenopei avrebbero messo la firma per un pareggio, ed invece dopo una grande prestazione la vittoria sfuma solo nelle battute finali.

Avvio di gara ricco di gol: a sbloccare il risultato sono i gialloblù con Alessandro Esposito su rigore, la Roma pareggia poi la Cesport prova ad allungare più volte con De Buono, Felicella su rigore, Dario Esposito e De Martino, i capitolini riescono solo a limitare il passivo. 5-3 Cesport dopo i primi otto minuti.

Non cambia il copione nella seconda frazione, la Cesport arriva addirittura sul più tre grazie a Dario Esposito, Soprano e De Martino, la Roma accorcia, Femiano sbaglia il rigore del nuovo più tre ed i locali ne approfittano per chiudere sotto di un gol al cambio campo con la Cesport avanti per 8-7.

A parti invertite calano i ritmi, gli ospiti non riescono a sbloccarsi e la Roma ne approfitta per pareggiare i conti prima del quarto periodo.

Nell’ultimo tempo la Roma si porta per la

prima volta in vantaggio, Dario Esposito pareggia, poi Femiano fissa il punteggio sul 10-10 dopo il nuovo vantaggio capitolino; nell’ultimo minuto Alessandro Esposito con una grande conclusione ribalta il risultato dando l’illusione di poter portare i tre punti a casa, ma a sei secondi arriva il definitivo 11-11 capitolino complice l’espulsione di Perrotta sfruttata al meglio dalla Roma.

È un pareggio che consente ad entrambe di guadagnare un punto sull’ottavo posto, distante ora sette punti per i partenopei, chiamati adesso a raccogliere i punti decisivi per chiudere il discorso salvezza.

Complimenti ad entrambe le squadre per aver dato vita ad una bella partita, grazie anche alla direzione di gara esemplare dell’arbitro Bacelle.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostro sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Con un punto prezioso in più in classifica, la Klimatica Cesport Italia tornerà in acqua sabato 5 aprile alla Scandone contro il Villa Aurelia alle 19.30 in un match che potrebbe essere già decisivo per il finale di stagione.

ROMA WATERPOLO-KLIMATICA CESPORT ITALIA 11-11

(4-5; 3-3; 1-0; 3-3)

ROMA WATERPOLO: Musco, Camposecco 2, Cavallaro 1, Baldi, Detti, De Vita 2, Di Bisceglia 1, Del Nero, Di Prospero, Zafferami, Casasola 3, Re 2, De Giorgio, Velocci. All. Olivola

KLIMATICA CESPORT ITALIA: Orbinato, Felicella 1, Corcione R., Perrotta, De Martino 2, Soprano 1, Sperandeo, Esposito D. 3, De Buono 2, Femiano, Sanna, Esposito A. 2, Capitella. All. Gagliotta

ARBITRO: Bacelle