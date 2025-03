Il Napoli Basket firma l'impresa: battuta l'Olimpia Milano (95-87) Ora gli azzurri sono a +4 sulla zona retrocessione a 6 giornate dal termine

Il Napoli Basket centra la terza vittoria di fila e piazza il +4 sulla zona retrocessione. Gli azzurri allungano in classifica battendo l'EA7 Emporio Armani Milano al Fruit Village Arena - PalaBarbuto. Risultato di 95-87 con il parziale di 31-14 nell'ultimo quarto che garantisce il ribaltone agli uomini di coach Valli, ora davvero lanciati verso l'impresa salvezza, un miraggio l'avvio choc senza vittorie nel girone d'andata. Pullen con 24 punti, in compagnia di Green (21), guida Napoli al successo dopo quelli ottenuti nel derby campano contro la Givova Scafati in trasferta e nell'altra sfida contro una squadra di EuroLeague, la Virtus Bologna, tra le mura amiche.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiquattresima Giornata

Napoli Basket - EA7 Emporio Armani Milano 95-87

Parziali: 19-17, 22-30, 23-26, 31-14

Napoli: Pullen 24, Zubcic 10, Treier, Pangos 14, De Nicolao, Acunzo ne, Fiodo ne, Saccoccia ne, Egbunu 16, Green 21, Totè 10, Dut Biar ne. All. Valli

Milano: Mannion 5, Bortolani 3, Tonut 4, Bolmaro 6, Leday 20, Ricci 4, Flaccadori 8, Diop ne, Caruso 1, Shields 12, Mirotic 22, Gillespie 2. All. Messina

Arbitri: Giovannetti, Quarta, Pepponi