Riqualificazione delle piscine di Napoli: arrivano i finanziamenti Finanziamenti per il Corso Secondigliano e il "Paladennerlein"

Il Comune di Napoli ha ottenuto il finanziamento previsto dal Bando "Sport e Periferie 2024" del Ministero per lo Sport e i Giovani, destinato alla riqualificazione di due storiche piscine della città: quella di Corso Secondigliano e la piscina "Paladennerlein" di Barra, situata in via delle Repubbliche Marinare.

L'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha sottolineato che si tratta di due interventi cruciali per la valorizzazione di impianti sportivi strategici per la città, situati in quartieri dove lo sport non è solo attività fisica, ma anche un punto di riferimento culturale, educativo e di legalità. "Ancora una volta questa amministrazione mette le periferie al centro dei suoi investimenti e delle sue politiche sociali", ha dichiarato Ferrante.

Per la piscina di Corso Secondigliano, il progetto prevede lavori di messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica, con un finanziamento di 4.250.000 euro. Per il "Paladennerlein", invece, sono previsti interventi di riqualificazione per un importo pari a 1.421.000 euro.

Entrambi gli impianti sportivi saranno gestiti in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, contribuendo alla crescita del Centro Federale di Eccellenza del Nuoto e della Pallanuoto, che è stato istituito circa un anno fa presso la piscina Scandone.

Ferrante ha concluso affermando che "la riqualificazione degli impianti sportivi nelle zone periferiche rappresenta un passo importante verso una città più inclusiva e accessibile a tutti". Lo sport, infatti, è visto come un diritto per tutti i cittadini, e questi interventi garantiranno che ogni napoletano possa accedere a impianti sportivi moderni, sicuri e funzionali.