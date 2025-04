La Klimatica Cesport pareggia con il Nuoto 2000 Ottima prova della squadra di Gagliotta contro la capolista

La Klimatica Cesport Italia tiene testa alla capolista Nuoto 2000: termina 9-9 allo scadere. Doveva essere una partita a senso unico, ed invece serve l’ultima sirena ed un arbitraggio discutibile alla capolista Nuoto 2000 per strappare un punto nel derby contro Klimatica Cesport Italia (nella foto).Partita equilibrata ed una grande reazione da parte dei partenopei dopo la figuraccia contro il Villa Aurelia, prestazione continua contro la squadra di gran lunga più forte del campionato ed un punto che lascia ben sperare per il finale di stagione. È la Cesport a sbloccare l’incontro, il Nuoto 2000 aumenta la pressione e riesce a ribaltare il risultato al termine degli otto minuti.

Nel secondo quarto c’è l’allungo sul 3-1 della capolista, la Cesport non ci sta e in poco tempo pareggia i conti con Felicella ed Alessandro Esposito su rigore, De Buono risponde al nuovo vantaggio del Nuoto 2000, poi Dario Esposito porta la Cesport avanti sul 5-4 a metà partita.Il Nuoto 2000 fa 5-5 in apertura di terza frazione, ancora Alessandro Esposito dai cinque metri realizza per i gialloblù, allo scadere arriva il6-6 delle calottine bianche.Il Nuoto 2000 torna avanti dopo un tempo e mezzo, Felicella realizza il gol del nuovo pareggio, poi sale in cattedra Bouchè che prima su rigore e poi in ripartenza porta la Cesport sul 9-7; il Nuoto 2000 grazie alle giocate dei singoli riesce nel finale a pareggiare i conti per il definitivo 9-9.

Entrambe le squadre hanno dato vita ad un bel match che ha tenuto tutti gli appassionati col fiato sospeso fino alla fine, in particolare a tutti i ragazzi della Cesport che con cuore ed orgoglio hanno sfiorato il colpaccio. Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, gli sponsor che sosterranno la causa della Cesport in questa stagione