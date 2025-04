Coppa Zinzi, presentato il 57° giro della Campania Ciclismo: a giugno anche la “Caserta Race Tour”. Il campione Moser padrino della manifestazione

Il cuore pulsante del ciclismo tornerà a battere forte in Campania con un evento straordinario che unisce storia, passione sportiva, cultura e benessere. Nella prestigiosa sede del Real Belvedere di San Leucio, sito UNESCO, l'Asd Green Team Gazzola ha presentato ufficialmente una kermesse ciclistica di alto profilo che animerà Caserta e la sua provincia dal 5 all'8 giugno 2025. L'evento di presentazione, curato dal giornalista Silver Mele ha visto la partecipazione di icone del ciclismo come Gianni Bugno, Francesco Moser e Mara Mosole, insieme al Prof. Giovanni Covone, astrofisico dell’Università degli studi di Napoli Federico II, per un interessante approfondimento sulla "Passione Fisica" legata allo sport.

Il Ritorno Storico del Giro di Campania "Coppa Zinzi" Under 23

Dopo oltre vent'anni di assenza, torna una delle gare simbolo della regione: il 57° Giro di Campania Under 23, intitolato alla storica "Coppa Zinzi". Questa competizione, inserita ufficialmente nel Calendario Nazionale FCI 2025, rappresenta non solo un momento agonistico di rilievo per le giovani promesse del ciclismo, ma anche la celebrazione di una tradizione lunga 56 anni che ha segnato la storia ciclistica campana. L'organizzazione, guidata con passione della Presidente di SG ASD, Silvia Gazzola, ha espresso un particolare ringraziamento alla Presidenza e Direzione della Federazione Ciclistica Italiana per il supporto nel riportare in auge questa manifestazione.

Il Giro si articolerà in tre tappe impegnative, disegnate con la consulenza dell'Ispettore Maurizio Molinari, che metteranno alla prova le abilità degli atleti U23 su percorsi variegati:

1. 5 Giugno: Baia Domizia – Cellole (Prologo individuale - 4,5 km)

2. 6 Giugno: Avellino – Maiori/Minori (120 km) – Una tappa che toccherà le bellezze della costa.

3. 7 Giugno: Reggia di Caserta – Curti (km zero) – Velodromo di Marcianise (85,3 km) – Gran finale con arrivo e premiazioni nello storico impianto.

Questo ritorno è un segnale forte dell'impegno a valorizzare il ciclismo come strumento di promozione del territorio, coinvolgendo giovani, famiglie e appassionati da ogni parte d’Italia, e sottolineando l'importanza dello sport per la salute e il benessere.

Caserta Race Tour 2025: Un Weekend di Sport, Cultura e Solidarietà

Parallelamente al Giro U23, il weekend del 7 e 8 giugno vedrà svolgersi la seconda edizione della manifestazione Caserta Race Tour, un evento che trasformerà il Velodromo di Marcianise nel centro nevralgico della kermesse. Nato dalla visione di Silvia Gazzola, questo format si propone come un'esperienza indimenticabile che intreccia sport, fitness, cultura, benessere, tradizioni e solidarietà.

Il programma è ricco e pensato per tutti:

Villaggio Caserta Race Tour (7-8 Giugno): Presso il Velodromo di Marcianise, sarà allestito un villaggio aperto a tutti, con attività continuative di sport, cultura e benessere per famiglie, bambini e ragazzi. Non mancheranno aree food con prodotti tipici, tradizioni locali, spettacoli, una festa finale il sabato sera (7 giugno) e una "Mozzaparty" per i partecipanti alle corse la domenica (8 giugno). Il partner Decathlon animerà il villaggio con numerose iniziative. Le attività del villaggio inizieranno il 7 giugno, in concomitanza con l'arrivo della terza tappa del Giro U23.

Pedalata in Rosa (7 Giugno): Un evento speciale di 5 km in compagnia della campionessa Mara Mosole, dedicato alla condivisione e alla promozione del ciclismo femminile.

Gran Fondo Caserta Race Tour (8 Giugno - 130 km): L'evento clou per gli amatori, un percorso spettacolare di 130 km che partirà dalla maestosa Reggia di Caserta per concludersi al Velodromo di Marcianise. Un'occasione unica per pedalare al fianco di una leggenda come Francesco Moser.

Campionato Italiano FSSI Ciclismo su Strada (8 Giugno): La Gran Fondo ospiterà anche il Campionato Italiano della Federazione Sport Sordi Italia (intitolato al Cav. Camillo Galluccio), sottolineando l'impegno per l'inclusività nello sport.

Cicloturistica (8 Giugno - 60 km): Un percorso più breve (60 km), sempre con partenza dalla Reggia e arrivo al Velodromo, pensato per chi vuole godersi il paesaggio e pedalare insieme al due volte Campione del Mondo Gianni Bugno.

Passione Fisica (Presentazione & Village): Approfondimenti sulla scienza del movimento e la fisica dello sport con il Prof. Giovanni Covone, per capire come "il motore ruota in armonia".

Un Territorio Protagonista: Da San Leucio a Marcianise "Città della Bicicletta"

L'intera manifestazione è pensata per valorizzare il territorio casertano e campano. La scelta di location come il Real Belvedere di San Leucio per la presentazione e la Reggia di Caserta come punto di partenza delle gare dell'8 giugno evidenzia il legame profondo con il patrimonio culturale UNESCO. Il Velodromo di Marcianise, fulcro operativo dell'evento, diventa simbolo di rinascita e di sport. In questo contesto, il 57° Giro di Campania U23 "Coppa Zinzi" sarà l'occasione per celebrare il "Battesimo" di Marcianise come "Città della Bicicletta" della Provincia di Caserta, un riconoscimento al suo impegno verso la mobilità sostenibile e lo sport.

La Visione di SG Team Gazzola Asd

"SG Asd è nata dalla volontà di generare valore sul territorio Casertano e Campano attraverso il ciclismo - ha dichiarato la Presidente Silvia Gazzola - Questa Kermesse è l'espressione della nostra filosofia: non solo organizzare eventi sportivi di alto livello, ma promuovere i nostri territori, creare gemellaggi, definire intenti comuni con altre Regioni e contribuire alla crescita di una comunità appassionata della bicicletta, del benessere e della bellezza che ci circonda. Vogliamo offrire un'esperienza che unisca campioni e amatori, famiglie e giovani, all'insegna dello sport come stile di vita e strumento di crescita psico-fisica e scoperta”.

Informazioni e Partecipazione

Per informazioni dettagliate sugli eventi di giugno, il programma completo del Villaggio (che sarà reso disponibile online a breve), le modalità di iscrizione alla Gran Fondo, alla Cicloturistica e alla Pedalata in Rosa, si invita a visitare il sito web ufficiale: www.eventiregionecampania.org

Il catalogo completo della manifestazione includente il roadbook del Giro U23 e le opzioni di hospitality curate dal tour operator The Diamond Travels, sarà presto disponibile.

Patrocini e Partner

L'evento vanta il patrocinio di Regione Campania, Città di Marcianise, Città di Caserta, Provincia di Caserta, CONI, Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e Fondazione Michele Scarponi. Si ringraziano i partner che sostengono l'iniziativa, tra cui Decathlon, Voglie Matte e L'Amo.