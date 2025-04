Martedì alle 11,30 al Tennis Club Napoli la presentazione del Gp di Agnano L'evento "Lotteria" all'Ippodromo

Martedì alle 11.30 presso il circolo sportivo Tennis Club Napoli (viale Dohrn), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del "76^Gran Premio Lotteria Trofeo MST" (gruppo 1, € 830.000 in tre batterie, finale e consolazione), corsa internazionale, 7^tappa del selettivo UET Elite Circuit 2025 del trotto europeo e 21^ tappa finale del "Palio delle Regioni", in programma domenica 4 maggio all'ippodromo di Agnano, con il patrocinio di Masaf Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Campania, Arus, Comune di Napoli, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e Città Metropolitana di Napoli, in favore di SHRO Sbarro Health Research Organization e Fondazione Gabriella Fabbrocini per la ricerca scientifica, ed Unitalsi Trasporto Ammalati Santuari Internazionali. Sarà presentato il programma di corse della tre giorni con interventi di diverse personalità dello sport e del Comune di Napoli