#NapoliLottA: ultima chiamata al Piccolo di Cercola il Napoli Femminile ospita la Sampdoria per la sfida salvezza



Scontro diretto fondamentale in chiave salvezza per il Napoli Femminile: domenica alle 12.30 le azzurre ospiteranno la Sampdoria allo stadio Piccolo di Cercola. Al momento il Napoli Femminile ha un punto di vantaggio sulle doriane in classifica.



Vincere significherebbe mettere una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A: con i tre punti, le ragazze di mister Sassarini si porterebbero a distanza di sicurezza dalla Samp, che dovrà poi affrontare Como e Sassuolo, mentre il Napoli osserverà un turno di riposo prima di chiudere la stagione in trasferta proprio contro il Como Women.



Ingresso gratuito allo stadio per il match di domenica: l’obiettivo è riempire gli spalti e creare una spinta fondamentale per le azzurre, chiamate a dare tutto in campo. Il supporto dei tifosi sarà decisivo per trascinare la squadra al successo.



In vista della sfida, queste le parole di Tecla Pettenuzzo, difensore del Napoli Femminile: “Credo che quest’anno avremmo potuto raccogliere più punti perché siamo una bella squadra, abbiamo giocatrici individualmente forti. Forse nel corale quest’anno abbiamo peccato un pochino, perché non siamo riuscite a raccogliere secondo me quello che ci spettava.”



Sulla preparazione alla gara contro la Sampdoria: “La pressione è inevitabile. Lo staff sta facendo di tutto per non farcela sentire e noi stiamo lavorando come sempre, concentrandoci tanto su noi stesse. La Samp ha appena cambiato allenatore, quindi non sappiamo esattamente cosa aspettarci, ma siamo pronte.”



Infine, un messaggio rivolto ai tifosi: “Il supporto sarà fondamentale, noi speriamo di vedervi in tanti sugli spalti, perché noi siamo cariche ma ogni tifoso in più ci può una spinta ulteriore. Vi aspettiamo!”