Playoff: Posillipo, Gara 2 con la Roma Vis Nova Pallanuoto Serie A/ Oggi una sfida che potrebbe già essere decisiva

Impegno infrasettimanale per il Posillipo che affronta oggi, nella sfida valevole per gara 2 della semifinale playoff 5/8 posto, la Roma Vis Nova. La partitasi giocherà alla Piscina di Monterotondo, con inizio fissato alle ore 19. Dopo la bella vittoria in gara 1, la formazione rossoverde è attesa da una durissima sfida contro la Vis Nova. Il Posillipo cerca il successo che chiuderebbe la serie e permetterebbe alla formazione di Mister PinoPorzio di qualificarsi per la finale per il quinto posto. Dall’altra parte, la Roma Vis Nova tenterà di allungare la serie potendo sfruttare ilfattore campo, spesso decisivo in stagione per la formazione di Mister Alessandro Calcaterra. L’eventuale Gara 3 della serie, in caso di vittoria capitolina, si disputerà alla Scandone, giovedi 1 maggio alle ore 19. Si tratta della quarta sfida tra le due formazioni in stagione.