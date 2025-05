Afragolese da record: unica squadra imbattuta del calcio italiano I rossoblu hanno dominato il campionato di Eccellenza con 24 vittorie e 10 pareggi

Nella realtà calcistica campana c’è una squadra che ha vinto il suo girone di Eccellenza senza aver perso neppure una partita. Dalla Serie A all’Eccellenza c’è soltanto una squadra che ha chiuso il suo campionato da imbattuta: è l’Afragolese. La squadra del comune in provincia di Napoli ha vinto il Girone A di Eccellenza, totalizzando 82 punti: 24 vittorie, 10 pareggi e nessuna sconfitta. Un primato raggiunto soprattutto grazie a una difesa impenetrabile, con appena 11 gol subiti, di cui appena uno in casa, allo stadio “Luigi Moccia”.

Sul fronte offensivo, invece, sono stati 76 i gol realizzati in campionato, con Ciro Simonetti capocannoniere con 16 reti. L’Afragolese aveva militato in Serie C2 negli anni ‘80, e ora torna in Serie D dopo 2 anni. A guidarli l’allenatore Andrea Ciaramella, e soprattutto il giovanissimo presidente, il 31enne Raffaele Mosca, afragolese doc, che gestisce oltre 100 asili nido in Italia, tra pubblici, privati e aziendali. L’ambizione è quella di tornare nel calcio professionistico, e per ora il primo passo è stato fatto.



foto: Sito ufficiale Afragolese