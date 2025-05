Si apre ufficialmente la Tre Golfi Sailing Week 2025 A Sorrento le prime regate della flotta ORC, 30 imbarcazioni da sei nazioni

Tutto pronto per la Tre Golfi Sailing Week 2025, che prende ufficialmente il via giovedì 8 maggio con il Campionato del Mediterraneo ORC, primo dei tre grandi eventi in programma. Organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia con il supporto di Rolex Official Timepiece, Loro Piana e numerosi partner tecnici e istituzionali, il Campionato accoglierà 30 imbarcazioni nella suggestiva Marina Piccola di Sorrento, che anche quest’anno ospita sia la flotta ORC sia quella dei Maxi la settimana successiva.



Il Campionato del Mediterraneo si svolgerà dall’8 all’10 maggio con regate sulle boe nelle acque tra Sorrento e Capri, valido come Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno e fungerà da prova generale per il tanto atteso Campionato del Mondo ORC 2026, che si disputerà proprio su questo stesso campo di regata.



L’evento è organizzato dal CRV Italia in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, l’IMA, l’ORC, la FIV, l’UVAI, e con il sostegno di North Sails, Wally Yachts, Banca Patrimoni Sella, Ferrarelle, Ottogas, Deloitte, Italia Yachts, Le Axidie, Caffè Borbone, Schenker e Consorzio Prosecco DOC.



“Siamo entusiasti di ospitare nuovamente il Campionato del Mediterraneo ORC e il Campionato Nazionale d’Area,” ha dichiarato Maurizio Pavesi, Vice Presidente del CRV Italia e Consigliere ORC. “Le regate tra Sorrento e Capri rappresentano sempre una sfida tecnica di alto livello e quest’anno, con l’avvicinarsi del Mondiale 2026, diventano un passaggio chiave per tutti gli equipaggi”.

"Ancora una volta Sorrento è felice di ospitare il Campionato del Mediterranro ORC e il Campionato Europeo Maxi" le parole del sindaco di Sorrento Massimo Coppola "La nostra comunità si farà trovare pronta all'evento dimostrando quelle caratteristiche di organizzazione e ospitalità che ci hanno sempre contraddistinto per continuare a proiettare la penisola sorrentina sul palcoscenico internazionale e portare sempre più in alto il brand Sorrento"



Una flotta internazionale e altamente competitiva



Sono 30 le imbarcazioni iscritte provenienti da Francia, Germania, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca e Regno Unito. Tra i partecipanti confermati figurano nomi di spicco come Lisa R, il Ker 46 vincitore della 68ª Regata dei Tre Golfi nel 2023, il nuovissimo wallyrocket51 Team Django con Vasco Vascotto alla tattica, il Farr 40 Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato, nonché barche blasonate come Selene Alifax, Arkas Sailing Team e Musica. Le attese sono alte per tre giorni di regate spettacolari nelle acque cristalline della Penisola Sorrentina.



Il titolo di Campione del Mediterraneo ORC sarà assegnato all’imbarcazione che otterrà il miglior punteggio nella propria classe in proporzione al numero di iscritti, tenendo conto anche del risultato nella Regata dei Tre Golfi, valida come prova d’altura. I titoli di Campione Nazionale del Medio e Basso Tirreno saranno invece attribuiti ai vincitori di ciascuna classe che così si selezionano per il Campionato Italiano Assoluto d’Altura, in programma a fine giugno a Capo d’Orlando. Sarà anche assegnata la Coppa dello Yacht Club Italiano al circolo con il maggior numero di vincitori nelle varie classi.