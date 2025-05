Città in vetrina e recupero delle periferie, a Napoli torna il Giro d'Italia Giovedi 15 maggio la tappa della corsa rosa con arrivo sul Lungomare

È tutto pronto per il Giro d’Italia a Napoli. Cresce la febbre rosa per il quarto passaggio di tappa di fila con arrivo sul lungomare all’altezza della Rotonda Diaz.

Giovedì 15 si disputerà la sesta tappa la Potenza-Napoli, la più lunga con i suoi 226 km. Si costeggerà lo stabilimento Fiat–Stellantis in segno di vicinanza al settore dell’automotive. E si toccherà anche Caivano e il Parco Verde e la carovana passerà davanti all’Istituto “Francesco Morano”, guidata dalla preside-coraggio, Eugenia Carfora, fino a raggiungere il Lungomare di Napoli. Una vetrina per la città e un'occasione anche per risistemare le strade della città

I corridori entreranno in Campania all'altezza di Sant'Andrea di Conza, in Irpinia, da cui raggiungeranno la città di Avellino per poi dirigersi verso la città metropolitana di Napoli, che incroceranno da est, all'altezza di Tufino. Da lì, superata Casamarciano, rotta verso Nola e tutta l'area nolana, con San Vitaliano, Marigliano, Mariglianella, Brusciano, Castello di Cisterna, fino a Pomigliano d'Arco, dove si costeggerà lo stabilimento Stellantis.

La scelta è stata quella di attraversare tutta l'area metropolitana e toccare anche due punti molto simbolici, Stellantis di Pomigliano, quindi il lavoro, e il Parco Verde di Caivano, con al centro il tema dell'inclusione sociale e del recupero delle periferie".