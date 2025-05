La Cesport chiude la stagione a Catania Ultimi trentadue minuti di campionato per la Klimatica Cesport Italia contro il Catania in trasferta

Ultimi trentadue minuti di campionato per la Klimatica Cesport Italia che oggi alle ore 16.30 chiuderà la propria stagione facendo visita alla Copral Waterpolo alla piscina Scuderi di Catania, fischio arbitrale affidato al signor Antonino Puglisi: partenopei già salvi e con più nulla da dire, catanesi che si giocano le ultime speranze playoff e con tutti i favori del pronostico, gli uomini di Gagliotta cercheranno comunque di tenere testa all’avversario onorando il campionato fino all’ultima sirena.I gialloblù tornano in acqua tre giorni dopo l’ultima gara alla Scandone della stagione, terminata in parità contro la terza forza del campionato, il Messina, gara in cui abbiamo assistito sicuramente a qualche errore di troppoma di contro la squadra ha condotto egregiamente la prima metà di gara per poi reagire nel finale al sorpasso degli avversari. Sabato la Cesport giocherà in un campo difficile e con una Copral ancora affamata, l’obiettivo è non far scappare gli avversari nel risultato mettendogli pressione fino alla fine. La squadra partirà con direzione Catania nella giornata di sabato grazie anche al contributo dei suoi sponsor:?tra gli altri l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè.