Favola Juve Stabia, Adorante stende il Palermo: Vespe in semifinale Gli uomini di Pagliuca se la vedranno con la Cremonese

Continua il sogno della Juve Stabia che, nel turno preliminare dei playoff di serie B, batte il Palermo 1-0. Alle Vespe basta un gol del solito Adorante per battere la corazzata rosanero. Gli uomini di Pagliuca disputano la solita partita di cuore e carattere, sfiorando il gol già nel primo tempo.

La prima occasione capita a Floriani Mussolini che, in contropiede, colpisce il palo. Poi è Candellone a divorarsi la palla del possibile 1-0, spedendo alto il tap-in dopo il miracolo di Audero su colpo di testa di Pierobon. Nel secondo tempo arriva il meritato vantaggio: a firmarlo è il solo Adorante (16esimo centro in stagione) che approfitta di un errore della difesa e spedisce la sfera in fondo al sacco.

La Juve Stabia controlla e legittima il vantaggio. L'unico pericolo capita nel recupero: Ceccaroni indirizza di testa la palla all'angolino, Thiam vola e salva. Al triplice fischio è festa grande al Menti: la Juve Stabia vola in semifinale dove affronterà la Cremonese nel doppio turno (mercoledì l'andata al Menti). Nell'altro match del pomeriggio il Catanzaro ha eliminato il Cesena: in semifinale se la vedrà con lo Spezia.