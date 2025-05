Tre Golfi, trionfa Galateia con un tempo straordinario Si è conclusa la regata a Sorrento

È Galateia, il Wallycento di David Leuschen e Chris Flowers, il primo scafo a tagliare la linea del traguardo della 70ª Regata dei Tre Golfi. Con lo straordinario tempo di 13 ore, 19 minuti e 42 Galateia ha infranto il precedente record di Jethou di Sir Peter Ogden stabilito nel 2023 (15 ore, 30 minuti e 01 secondi). L’imbarcazione ha completato le circa 150 miglia della regata alle 05:54 del mattino di ieri, lasciandosi alle spalle l’intera flotta di Maxi, ORC e Multiscafi, dopo una notte di avvicendamenti in testa con Magic Carpet e di Sir Lindsay Owen Jones, che ha tagliato il traguardo dietro il Wallycento. Terzo sulla linea di arrivo, in tempo reale, è stato il Maxi 72 di Hap Faut, Bella Mente, seguito da un altro Maxi 72, Jolt di Peter Harrison e quindi l’italiana Bullitt, il Wally 93 di Andrea Recordati. Partita venerdì 16 maggio alle ore 16:15 dalla rada di Santa Lucia, con un vento da nordest (Grecale) costante tra i 14 e i 18 nodi e raffiche superiori ai 20, la flotta ha affrontato lo spettacolare itinerario che attraversa i golfi di Napoli, Gaeta e Salerno, con passaggi iconici attorno alle isole di Ischia, Ponza, Capri e Li Galli.La Tre Golfi Sailing Week 2025 è organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, FIV e UVAI, con il supporto di Rolex TimePiece, Loro Piana, North Sails, Wally Yachts, Banca Patrimoni Sella & C., Ferrarelle, Ottogas, Deloitte, Italia Yachts, Le Axidie, Caffè Borbone, Schenker, Miliare e Consorzio Prosecco DOC.