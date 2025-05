Porzio: "Bravi nella capacità di reagire alle difficoltà" Grande entusiasmo nel Posillipo dopo la vittoria di venerdì sulla De Akker Bologna

Grande entusiasmo nel Posillipo dopo la vittoria di venerdì sulla De Akker Bologna che ha sancito il quinto posto per i rossoverdi con la qualificazione in Europa. La gara è terminata 12-11.Il coach del Posillipo, Pino?Porzio (nella foto), afferma: «In questa stagione, con la De Akker Bologna, siamo sempre partiti forte subendo la loro rimonta. Anche in gara 1, siamo stati bravi a reagire nel momento più difficile, avendo la capacità poi di vincere la partita. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi e ci tengo a sottolineare il fatto di averchiuso i playoff da imbattuti, con 4 vittorie in altrettante partite, a testimoniare la crescita costante fatta durante l’anno, dal punto di vista della personalità e della compattezza. Inoltre siamo riusciti ad arrivare nella migliore condizione possibile nel momento decisivo della stagione e di questo ringrazio tutto lo staff che mi ha coadiuvato in questo campionato, dai medici agli allenatori ai preparatori. Questo è solo un punto di partenza. La qualificazione in Europa è un premio per tutti, un traguardo importante nell’anno del centenario del Circolo Posillipo che testimonia la serietà e la costanza del lavoro fatto».SERIE A2. Nelle semifinali play off di Serie A2 (Gara1), la Canottieri?Napoli supera alla Scandone il Sori 10-9. L’Ischia Marine Club viene sconfitta in trasferta dal Chiavari 14-3