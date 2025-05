Juve Stabia-Cremonese, Pagliuca: "Momento storico, andiamo avanti da squadra" Domani alle 20.30 la semifinale play-off d'andata: "Trasformiamo l'entusiasmo in energie"

“Fondamentale è il focus sulla partita di domani, sappiamo che la Cremonese è una squadra importante con giocatori che hanno esperienza, un allenatore molto bravo e una società forte. Insieme allo Spezia e Catanzaro sono ad un livello top, noi dovremmo giocare per il nostro compagno e con semplicità ed umiltà". Così Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato la semifinale play-off d'andata di domani sera contro la Cremonese in programma al "Menti" alle 20.30.

"Vedere la Juve Stabia ai play off di Serie B è una cosa bella per noi come gruppo squadra, per i tifosi ma anche per le realtà piccola come la nostra. Domani è importante sia il livello fisico che mentale affrontando una squadra fortissima, l’aspetto mentale e del recupero incide tantissimo. Siamo contenti dell’entusiasmo che c’è in giro, dovremmo essere bravi a trasformare tutto questo in energia per domani".

Di fronte ci sarà una formazione temibilissima: "La Cremonese è una squadra forte in campionato e lo sarà ancor di più nei play off. Siamo consapevoli che avremmo delle difficoltà che dobbiamo superare da squadra, con il piacere di ricevere la palla e con una personalità giusta. Domani dovremmo lottare, ma siamo nati per lottare. Ho molta stima di Stroppa, è normale che l’aspetto emotivo più vai avanti e più incide, domani penso che sarà determinante il ritmo ed è per questo che dovremmo essere bravi a giocare a calcio in modo semplice”.

Juve Stabia-Cremonese: i convocati di Guido Pagliuca

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 24 Varnier, 28 Andreoni, 29 Fortini, 45 Peda

Centrocampisti: 8 Buglio, 10 Pierobon, 14 Meli, 25 Gerbo, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati, 98 Mosti

Attaccanti: 7 Dubickas, 9 Adorante, 11 Piscopo, 17 Morachioli, 18 Sgarbi, 27 Candellone

Diffidati: Adorante, Ruggero.