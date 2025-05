Cremonese-Juve Stabia 3-0, il sogno delle Vespe sfuma allo Zini Non basta il successo dell’andata, grigiorossi in finale

Il sogno della Juve stabia sfuma sul più bello. Nella semifinale di ritorno dei play-off per la promozione in serie A, le Vespe cadono 3-0 sul campo della Cremonese. Allo “Zini”, nonostante il 2-1 conquistato nel match d'andata, la strada si fa subito in salita. Castagnetti alla mezzora regala il vantaggio ai grigiorossi che, poi, dilagano nella ripresa anche in seguito all'espulsione di Andreoni. Al 15' Johnsen trova il raddoppio, sette minuti dopo è Vandeputte a mettere il sigillo alla partita. Per la Juve Stabia, nonostante l'eliminazione, quella che è appena conclusa resta una stagione storica.