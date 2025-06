La nazionale maschile di pallanuoto torna a Napoli: amichevole con l'Ungheria Lunedì alla Scandone: prima tappa di avvicinamento ai Mondiali

La nazionale maschile di pallanuoto torna in vasca a Napoli per l’amichevole con l’Ungheria, in programma lunedì 9 giugno. La sfida segna il ritorno alle competizioni ufficiali del Settebello, guidato dal commissario tecnico Alessandro Campagna.

Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, a cui hanno partecipato, tra gli altri, lo stesso Campagna, l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, il presidente della Commissione consiliare Sport del Comune, Gennaro Esposito, e il consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana, Sergio Colella.

L’amichevole si disputerà presso il Centro Federale “Felice Scandone” con inizio alle ore 20.15 ed è la prima tappa di avvicinamento ai Mondiali, in programma a luglio a Singapore, appuntamento al quale la Nazionale arriva da vicecampione in carica. L’incontro è ad ingresso libero sarà trasmesso in diretta su Raisport.

“L’abbiamo voluta chiamare la Partita della Pace. È un evento che si inserisce nella scia di ciò che stiamo facendo nel centro federale della piscina Scandone, dove – ha rimarcato l’assessora Ferrante – stiamo cercando di riportare in primo piano quella che è la cultura del nuoto e della pallanuoto. I risultati si vedono sia con le nostre squadre professionistiche, sia con i ragazzi che stanno cominciando di nuovo ad appassionarsi a questo sport. Invito tutti ad essere alla Scandone per appassionarsi sempre di più a questo sport”.

“La Nazionale torna a Napoli dopo tanto tempo, grazie alla collaborazione tra Federazione Italiana Nuoto e Comune per la gestione della Scandone, che è un gioiello unico in Europa e nel mondo. Qui ci sentiamo a casa – ha affermato Campagna –. Sabato mattina ci saranno un centinaio di ragazzi che si alleneranno con il Settebello per vivere il sogno di poter puntare ad arrivare in nazionale”.