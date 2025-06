Giada D’Antonio, la prima sciatrice campana in squadra nazionale Ufficializzata la presenza nella squadra giovanile FISI per la stagione 2025/26

È in nazionale la nostra Black Panther Giada D’Antonio, selezionata nella squadra del Gruppo Giovani FISI con altre 14 atlete e 18 atleti. Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre maschile e femminili sotto la direzione tecnica di Paolo Deflorian. Un primato per la Campania che vede per la prima volta un’atleta nata nella nostra regione ai vertici Nazionali, ma anche per la Federazione visto che è la più giovane atleta di quella che un tempo era definita la squadra C. Giada D’Antonio è nata a Napoli il 28 maggio 2009 e vive a San Sebastiano al Vesuvio in provincia di Napoli dove frequenta il secondo anno del liceo con indirizzo scientifico sportivo.

I suoi punti di forza sono le grandi doti fisiche, ma soprattutto una mente brillante e un carattere forte e combattivo con cui affronta ogni ostacolo con la fierezza e l’audacia indomita di una pantera. Di qui, l’appellativo Black Panther, coniato dalla mamma colombiana, la vulcanica Sandra Cabezas Gonzalez, che, oltre ad essere un saldo punto di riferimento insieme al papà napoletano Fabio, è da sempre la sua mental coach. La piccola grande atleta veste da sempre i colori dello Sci Club Vesuvio del Comitato Campania-Puglia della FISI, nel quale muove i primi passi dall’età di tre anni e mezzo, sulle nevi abruzzesi di Roccaraso, mostrando la sua tenacia, già da piccola. Il suo percorso agonistico inizia nel 2018, all’età di 9 anni, quando vince le sue prime finali nazionali, al Gran Premio Giovanissimi e al Pinocchio sugli sci, dimostrando da subito di essere una giovane promessa dello sci italiano.

Da allora ha conquistato 25 podi nazionali e 10 internazionali vincendo ben 27 medaglie d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo. I prossimi step della sua carriera in squadra Giovani sono tre blocchi di allenamenti di 10 giorni nei prossimi tre mesi con alcune sedute tecniche estive a Les 2 Alpes. Giada, che si trasferirà a vivere in Val di Fassa, inizialmente sarà seguita dal suo allenatore Carlo Ceccato con l’obiettivo di rendere l’inserimento graduale e sarà presente in alcuni raduni e forse anche in Sud America. Complimenti da parte del direttore Tecnico Deflorian che afferma: “Ha qualità fisiche evidenti e mostra una maturità tecnica importante. Ma viene da una realtà molto diversa: Napoli, un contesto fuori dai poli tradizionali. La porteremo dentro con attenzione. L’idea è farle fare un percorso graduale: qualche FIS giovani, magari delle gare Coppa Europa a contingente allargato, ma senza forzare i tempi”.