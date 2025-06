Juve Stabia: Pagliuca è al passo d'addio, si valuta il futuro di Lovisa Il tecnico ripartirà dall'Empoli: trovata l'intesa per la separazione. Due nomi per la successione

Mancano ancora le ufficialità ma il destino di Guido Pagliuca sembra essere lontano da Castellammare di Stabia. Il tecnico dei miracoli, dopo la promozione in serie B e la qualificazione ai play-off per la serie A (avventura terminata ad un passo dalla finale) è pronto a ripartire dall'Empoli. Nei giorni scorsi ha incontrato il presidente Andrea Langella con il quale ha raggiunto un accordo per interrompere il contratto che lo legava per un'altra stagione alla società stabiese. Uno step necessario per poter accettare la proposta dell'Empoli, club che dopo la retrocessione dalla serie A ha individuato in Pagliuca il condottiero per la ripartenza.

Resta da capire, invece, quale sarà il futuro del ds Matteo Lovisa: il giovane dirigente era stato adocchiato da numerose società (Palermo e Monza su tutte) ma, alla fine, potrebbe restare a Castellammare. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con la proprietà per provare a programmare insieme il futuro e capire se ci siano le condizioni per andare avanti. In caso di fumata bianca il dirigente potrebbe affidare ad uno tra Ignazio Abate ed Attilio Tesser (tecnico con il quale ha già lavorato al Pordenone) l'eredità di Pagliuca.