Ufficiale: Mirko Conte è il nuovo allenatore del Sorrento L'ex tecnico della Turris approda in rossonero: "Società seria, lavorerò al meglio"

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto che a partire dal primo luglio 2025 il nuovo allenatore della prima squadra sarà Mirko Conte. Conte, nato a Tradate (Va) il 12 agosto del 1974, vanta una lunga esperienza da calciatore nel corso della quale ha vestito maglie prestigiose come quelle dell’Inter, del Napoli e della Sampdoria. Da tecnico, ha iniziato al Canaletto, società dilettantistica in provincia di La Spezia poi è passato nelle giovanili del Modena ed ha proseguito la carriera - in veste di vice allenatore - alla Lupa Castelli Romani (Lega Pro), al Lugano ed al Sion (Super League in Svizzera) ed alla Juventus Next Gen (Lega Pro).

Lo scorso anno ha guidato nel girone d’andata la Turris nel girone C di Serie C. “Sono molto felice di approdare a Sorrento e nel Sorrento - le prime parole di mister Conte -. Tutti conoscono la serietà di questa società e di conseguenza sono certo che verrò messo nelle condizioni di lavorare al meglio; dal canto mio, posso promettere massimo impegno per ripagare la fiducia che mi è stata accordata e contribuire a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati con il club”.