Juve Stabia, svolta per la panchina: c'è Ignazio Abate per il dopo Pagliuca Il tecnico ha firmato un contratto biennale con il club stabiese

Una maglia azzurra della Nazionale, delle scarpe da calcio, uno scorcio di Sant'Agata dei Goti, un cronometro e una lavagna tattica. Sono gli elementi pubblicati sui social dalla Juve Stabia per anticipare l'annuncio del nuovo allenatore. L'eredità di Guido Pagliuca sarà raccolta da Ignazio Abate, ex calciatore del Milan e che in carriera ha fatto tutta la trafila delle Nazionali azzurre. Il 39enne ha firmato un contratto biennale con la Juve Stabia, club che è pronto a puntare su di un altro allenatore emergente per proseguire il lavoro portato avanti negli ultimi due anni.

Abate è reduce dall'esperienza sulla panchina della Ternana, con la quale è stato a lungo in testa alla classifica del girone B di serie C, prima del clamoroso esonero, arrivato con la squadra seconda in classifica. In precedenza il tecnico ha allenato l'Under 16 e la Primavera del Milan. Il direttore sportivo Matteo Lovisa aveva da tempo raggiunto un'intesa di massima con l'allenatore che, dopo il prolungamento del contratto del dirigente, ha subito messo nero su bianco, firmando un contratto di due anni. In giornata è attesa l'ufficialità.