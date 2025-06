UFFICIALE. Juve Stabia, Abate è il nuovo allenatore: "Darò tutto per le Vespe" Langella: "Ha stimoli giusti per poter far bene a Castellammare"

La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Ignazio Abate il quale ha firmato un contratto biennale che avrà validità fino al 30 giugno 2027.

Nato a Sant’Agata de’ Goti il 12 novembre 1986, Abate ha avuto una lunga e prestigiosa carriera da calciatore: ha vestito le maglie di Napoli (33 presenze, 2 reti), Piacenza (13 presenze), Modena (41 presenze, 1 rete), Empoli (38 presenze, 1 rete), Torino (29 presenze, 2 reti) e infine Milan, con cui ha totalizzato 306 presenze e 3 reti in 10 stagioni, vincendo 1 Scudetto e 2 Supercoppe italiane. Ha anche collezionato 22 presenze e 1 rete con la Nazionale italiana.

Da allenatore, ha iniziato nel 2021/22 alla guida del Milan Under 16, con cui ha raggiunto la finale scudetto. Successivamente, ha allenato la Primavera del Milan (2022–2024), raggiungendo la finale di Youth League 2023/24. Nella stagione 2024/25 ha guidato la Ternana, ottenendo 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

Mister Abate porta con se il suo staff, composto dall’allenatore in seconda, Cesare Beggi, nato a Gorgonzola il 15 gennaio 1972, dal collaboratore tecnico, Davide Farina, nato a Milano il 27 marzo 1986, dal preparatore atletico Alessandro Micheli, nato a Carrara il 5 giugno 1986 e dal match analyst, Dario Cucinotta, nato a Messina il 15 maggio 1991. I membri dello staff di mister Abate hanno firmato un contratto biennale e si aggiungono ai già confermati Amedeo Petrazzuolo, allenatore dei portieri, e Raffaele La Penna, preparatore atletico.

A dare il benvenuto in società al nuovo tecnico è il presidente Andrea Langella: “Sono giorni importanti per noi e dopo aver fatto un passo fondamentale con il nostro direttore sportivo, era fondamentale scegliere l’allenatore giusto, un profilo giovane, interessante e con gli stimoli giusti per poter fare bene nel nostro club con il profilo societario che non cambia per sostenibilità e scelta dei tesserati, con la voglia di confermarsi e migliorarsi. Do il mio personale benvenuto a mister Abate e al suo staff”.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo allenatore gialloblu: “Sono felice di esser tornato nella terra nella quale sono nato, pronto a dare del mio meglio per la società che mi ha voluto e per i nostri tifosi che sono caldi e passionali come piacciono a me. Io e il mio staff daremo sempre il massimo e prometto questo alla nostra piazza”.

A mister Abate e al suo staff va un caloroso benvenuto a Castellammare di Stabia