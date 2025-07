Juve Stabia: ritiro a Castel di Sangro, i dettagli Langella: "Siamo felici di effettuare il ritiro estivo in una località così bella"

Visite mediche in programma martedì e mercoledì alla Casa di Cura Maria Rosaria di Pompei, poi sarà ritiro precampionato per la Juve Stabia a Castel di Sangro da giovedì 10 luglio a domenica 20 luglio. Annuncio da parte del club di Castellammare con il commento del presidente Andrea Langella. "Siamo felici di effettuare il ritiro estivo in una località così bella come Castel di Sangro e ringraziamo la disponibilità dell’amministrazione comunale con a capo il sindaco Angelo Caruso. - ha spiegato il massimo dirigente delle vespe - La crescita del nostro brand passa anche per accordi di questo genere e i nostri tifosi potranno assistere al nostro ritiro in un luogo fantastico con tante attrattive per soggiornare e godersi anche la città. Le sue strutture e le infrastrutture con campi di calcio, in erba naturale e sintetica, tennis, la nuova piscina comunale inaugurata dal presidente Gravina fanno di questo luogo, unico, un vero gioiello dell’impiantistica sportiva con una cittadella dello sport di livello altissimo".

Il comunicato

Castel di Sangro è un comune italiano di 6.617 abitanti della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Costituisce il principale centro dell’Alto Sangro, attivo centro turistico data la vicinanza agli impianti sciistici di Roccaraso, Pescocostanzo e Rivisondoli. La cittadina è caratterizzata da un clima appenninico, reso più rigido dagli influssi di aria fredda provenienti dall’Adriatico e dalla vicinanza ai massicci montuosi del Greco e delle Mainarde. Le estati sono secche e ventilate, con temperature che possono superare i 30 gradi. Rispetto al resto dell’Alto Sangro, gode di un clima più gradevole e relativamente meno nevoso. Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso accoglie le Vespe: "Siamo contenti di questa collaborazione con la Juve Stabia e con il presidente Andrea Langella. Per la nostra città è una bella novità con l’importanza per porre magari anche delle basi per il futuro che sarà valutato in un secondo momento. Sarà l’occasione per gli appassionati di calcio che vorranno visitare la nostra città e potranno vedere la squadra. Per tutti coloro che vogliono ci sono tante attrattive turistiche per godersi la città e il ritiro della Juve Stabia alla quale invio il mio personale benvenuto”.

Quartier generale del ritiro gialloblù dal 10 fino al 24 luglio, sarà l’Hotel Rasinus di Roccaraso mentre le sedute di allenamento si svolgeranno presso il campo comunale “C” dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e il campo sintetico di Castel di Sangro. La proprietà della splendida struttura alberghiera gestita dal direttore Leonardo Apuzzo dichiara: “La Juve Stabia è la squadra della mia città, e poterla ospitare qui a Roccaraso è per me motivo di grande felicità e orgoglio. Metteremo a disposizione professionalità, accoglienza e tutte le comodità necessarie per rendere il soggiorno della squadra il più produttivo e piacevole possibile. Roccaraso saprà far sentire a casa lo staff e i calciatori gialloblù. Benvenuti!”. Durante il periodo di preparazione saranno disputati degli allenamenti congiunti il cui calendario sarà comunicato nei prossimi giorni. La società gialloblù ringrazia Vincenzo Cannatelli per l’accoglienza sublime, il lavoro svolto nell’organizzazione del ritiro e nell’operatività sul territorio.