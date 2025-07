Napoli Basket, ecco Bolton. Magro: "Talento e ambizione" Il coach azzurro: "Siamo sicuri che potrà continuare con noi il suo percorso di crescita"

Rasir Bolton è un nuovo giocatore del Napoli Basket. Accordo fino al 30 giugno 2027 per l'esterno USA. "Siamo estremamente felici di aver firmato un giocatore come Rasir, siamo sicuri che potrà continuare con noi il suo percorso di crescita e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi grazie al suo talento e alla sua ambizione": ha spiegato il coach della squadra azzurra, Alessandro Magro.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con Rasir Bolton. Il play/guardia USA (190 cm) è nato in Virginia, nel 1999 ed ha iniziato nel 2018 la sua carriera in NCAA con i Penn State Nittany Lions. Si trasferisce agli Iowa State Cyclones, dove resta per due stagioni. Chiude il suo percorso universitario con i Gonzaga Bulldogs, dove gioca per altri due anni. L’esordio in Europa avviene nella stagione 2023-24 con il Windrose Giants Antwerp, in Belgio, dove disputa un ottimo campionato con 17.6 punti, 3.2 rimbalzi e 2.5 assist di media e gara. Nella scorsa stagione va a giocare in Serbia nella ABA Liga, con gli Spartak Subotica Office Shoes, dove disputa 28 gare con 13.4 punti, 2.2 rimbalzi e 3 assist di media".