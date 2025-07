Juve Stabia: rinnovo per D'Amore fino al 2027 Il difensore: "Sono pronto a dare il massimo per questa maglia e per questa città"

Rinnovo per Francesco D'Amore con la Juve Stabia fino al 30 giugno 2027. "Sono felicissimo di continuare a far parte di questa squadra e di lavorare con i miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio la società per la fiducia e il supporto che mi hanno dimostrato. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia e per questa città": ha spiegato il difensore.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che è stato raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del difensore Francesco D’Amore. Nato a Salerno il 1° aprile 2004, D’Amore é approdato a Castellammare nella sessione estiva del calciomercato 2023/24 collezionando 3 presenze nel campionato di Serie C girone C, 3 presenze e 1 rete in Coppa Italia Serie C e 1 presenza in Supercoppa Serie C. Nella passata stagione si è trasferito in prestito al Legnago Salus, con cui ha giocato 13 gare nel girone B di Serie C e 1 gara in Coppa Italia Serie C, per poi approdare a gennaio all’Ascoli, dove ha collezionato 10 presenze nello stesso girone. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2027".