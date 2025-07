Napoli basket, colpo di mercato: arriva Guglielmo Caruso Accordo triennale con il centro napoletano

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con il centro napoletano Guglielmo Caruso.

Nato il 3 Luglio 1999 “Willy” Caruso (209 cm) ha iniziato a giocare a Cercola, prima di trasferirsi a 14 anni alla PMS Moncalieri, a Torino dove è rimasto fino al 2017. Durante questa esperienza ha giocato in tutte le nazionali giovanili, partecipando a cinque campionati europei di ogni categoria ed ai Mondiali Under 19 del 2017 dove ha vinto la medaglia d’argento. Nella stagione 2017/18 ha giocato a Napoli in Serie A2 e l’estate seguente si è trasferito negli USA per giocare all’Università di Santa Clara in California con i Broncos per tre stagioni.

Nella stagione 2019/20 ha segnato 9.7 punti e 4.4 rimbalzi di media. Nel 2020/21, ha segnato 9.3 punti con 4.8 rimbalzi di media in 22.6 minuti di utilizzo. Il suo record è di 25 punti segnati contro San Josè State. Nel 2021 è tornato a giocare in Italia a Varese per due stagioni. Nella prima ha disputato 19 partite con 3.8 punti e 2.6 rimbalzi di media in 9.4 minuti, mentre nella seconda, ha giocato 30 gare su 30 con 9.2 punti per gara, 3.8 rimbalzi e soprattutto ha avuto il 67.1% nel tiro da due e il 40.6% nel tiro da tre. Nella stagione 2023-24 il suo trasferimento all’Olimpia Milano dove ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa Italiana raccogliendo presenze e minuti anche in Eurolega.

Guglielmo Caruso gioca stabilmente nella Nazionale Italiana dove ha debuttato contro la Spagna il 26 febbraio 2023 segnando 19 punti. Con la nazionale di Pozzecco ha disputato le qualificazione agli Europei 2025. Nella sua carriera con le nazionali giovanili ha vinto anche un bronzo europeo con gli Under 18 ed agli Europei Under 20 del 2019, ha segnato 13.4 punti e catturato 7.1 rimbalzi di media.

Dichiarazioni del Presidente Matt Rizzetta: “Sono davvero contento ed orgoglioso della felice conclusione della trattativa con Caruso. È stata un’operazione complessa, difficile ed articolata portata a termine con un lavoro di squadra, in considerazione delle molteplici società, anche di grande spessore, che avevano puntato sul giocatore. Essere riusciti a riportare a casa Guglielmo Caruso, che ringraziamo per aver scelto Napoli, è un ulteriore passo avanti nella costruzione della nostra squadra, affidata al G.M. Laughlin ed al Coach Magro, ed alla crescita della società che prosegue il suo percorso per affrontare questa nuova ed entusiasmante avventura.”

Dichiarazioni di coach Alessandro Magro: “Siamo felici di essere riusciti a riportare a casa un giocatore come Caruso. Ringrazio di cuore Willy per avere creduto in noi, nel nostro progetto e nella nostra visione, nonostante le tante alternative a sua disposizione. Le sue doti umane e tecniche indiscusse vanno ad accrescere un roster che avrà come ingredienti principali la voglia di lavorare duramente, crescere insieme e lottare ogni giorno per dare alla città ed ai tifosi le più grandi soddisfazioni.”