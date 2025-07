Napoli Basket: accordo con Aamir Simms Il gm Laughlin: "Aamir è esattamente il tipo di persona che vogliamo nella nostra famiglia"

Il Napoli Basket ha ufficializzato l'accordo con Aamir Simms. Contratto fino al 30 giugno 2026 per l'ala grande USA classe '99. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Aamir nella nostra squadra. - ha spiegato il general manager del club azzurro, James Laughlin - Simms é un giocatore di spessore e di alto calibro per il nostro campionato, che porterà certamente esperienza al nostro gruppo già esistente. Fuori dal parquet, Aamir è esattamente il tipo di persona che volevamo per far parte della nostra famiglia Napoli Basket. Siamo felici di aggiungere al nostro roster una persona ed un giocatore di alta qualità, mentre proseguiamo il nostro lavoro per costruire la squadra".

Il comunicato

"La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Aamir Simms. L’ala grande USA (203 cm) nasce il 17 febbraio 1999 a East Orange (New Jersey). La prima parte della sua crescita cestistica avviene alla Fluvanna County High School prima di ottenere una borsa di studio alla Blue Ridge School con cui vince due campionati e viene nominato Player of the Year della Virginia centrale.

Al college veste la maglia dei Clemson Tigers per quattro anni raggiungendo la Sweet 16 della NCAA nella prima stagione. Nell’estate del 2021 gioca la Summer League con i New York Knicks per poi disputare l’intera stagione con i Westchester Knicks nella NBA G League.

Nella stagione 2022/23 approda in Europa con la maglia del Paris Basketball con cui gioca 30 partite in quintetto base in campionato (13.2 punti, 6.4 rimbalzi e 2.7 assist tirando con il 60% da 2 e il 45% da 3) e 15 gare in Eurocup (13 punti e 4.6 rimbalzi con il 62% da 2 e 40% da 3).

Nella stagione 2023/24 arriva in Italia a Venezia dove disputa due ottime stagioni con la Reyer giocando anche in Eurocup. In campionato colleziona 55 presenze realizzando la media di 10,4 punti a partita e 4,8 rimbalzi il primo anno, mentre nella scorsa stagione realizza 7,8 punti e 3,7 rimbalzi. Torna a Napoli dove ha vinto la medaglia d’oro alle Universiadi con la rappresentativa Usa nel 2019".