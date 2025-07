Juve Stabia: 6-0 nel secondo test. Lovisa: "Conta la mentalità" Il direttore sportivo gialloblu: "L'ambizione con l'obiettivo di voler migliorare sempre"

Risultato di 6-0 nel test con il Castel di Sangro a Cerro al Volturno per la Juve Stabia. A segno D'Amore nel finale del primo tempo. Nella ripresa i gol di Mosti, Ceccarini, Faccetti e Petrovic, autore di una doppietta nel finale. "È davvero un piacere essere qui in Abruzzo, una bella meta per il nostro ritiro. L'amichevole è naturalmente condizionata dai carichi di lavoro, elevati in questa fase. - ha spiegato il direttore sportivo delle vespe, Matteo Lovisa - I ragazzi lavorano per ottenere la condizione migliore. L'importante è lo spirito con la voglia di migliorarsi. La mentalità deve essere quella degli ultimi due anni. Ci deve essere ambizione con l'obiettivo di voler migliorare sempre".

Il tabellino

Allenamento congiunto

Castel di Sangro - Juve Stabia 0-6

Marcatori: 48' pt D'Amore, 3' st Mosti, 20' st Ceccarini, 32' st Faccetti, 34' st, 47' st Petrovic

C. di Sangro (4-2-3-1): G.E. Esposito; Aifuwa, Douglas, Igbinakenzua, Parpaiola; Aricò, Parisi; Tourè, Ottaviani, F. Esposito;

Longobardo. All. Amato. Entrati nel secondo tempo: Piscopo, Tavassi, Greco, Piscitelli, Granillo, James, Amarante, Ginestra, De Martino

J. Stabia (4-3-3): Confente (1′ st Signorini); Ruggero (1′ st Baldi), Varnier (20′ st Ruggero), Bellich (14′ st Quaranta), Carissoni (20′ st Cirillo); Louati (1′ st Mosti), Leone (30′ st Faccetti), Pierobon (5′ st Buglio); Piovanello (35′ pt D’Amore), Candellone (12′ st Petrovic), Piscopo (15′ st Ceccarini). All. Abate. A disp. Vetrò, Balzano

Arbitro: Gavino

Assistenti: Patete e Colantuono