Guglielmo Caruso torna a casa: è ufficialmente cestista del Napoli Basket Un contratto che durerà tre anni

Il Napoli Basket riporta a casa uno dei suoi talenti più promettenti: Guglielmo “Willy” Caruso, centro classe 1999, reduce da due stagioni di alto livello con l’Olimpia Milano. Il club partenopeo ha ufficializzato il ritorno del giocatore con un contratto triennale, puntando su di lui come perno fondamentale del nuovo progetto tecnico.

Un ritorno atteso: Caruso torna nella sua città

Guglielmo Caruso è nato a Napoli e ora torna a vestire la maglia del Napoli Basket, dopo aver collezionato importanti successi con l’Olimpia Milano, tra cui uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. La sua crescita esponenziale nel panorama del basket italiano lo rende uno dei giocatori più interessanti della sua generazione.

La presentazione ufficiale si è tenuta nella sede centrale della Banca di Credito Cooperativo a Napoli, alla presenza del presidente Amedeo Manzo e del presidente del club Matt Rizzetta.

“Riportare Caruso a Napoli è un segnale forte: vogliamo costruire una squadra competitiva e radicata sul territorio", ha dichiarato Amedeo Manzo

Obiettivo: rilanciare il progetto Napoli Basket

L’acquisto di Willy Caruso rappresenta un investimento non solo tecnico ma anche identitario: un giocatore cresciuto a Napoli, tornato per diventare leader dentro e fuori dal campo. Il progetto del Napoli Basket punta su talenti italiani e su un forte legame con la città e i suoi tifosi.

Con Caruso sotto canestro, la squadra partenopea si prepara a una stagione di grande ambizione nella Serie A di basket, con l’obiettivo di alzare il livello competitivo e riportare entusiasmo al PalaBarbuto.

Caruso convocato in Nazionale: preparazione agli Europei 2025

A coronare questo momento magico, arriva anche una nuova convocazione in Nazionale per Caruso. Il coach azzurro Gianmarco Pozzecco lo ha chiamato per il Training Camp di Folgaria e per la Trentino Basket Cup, in preparazione agli Europei di Basket 2025.

L’Italia debutterà il 28 agosto a Limassol contro la Grecia, nel Girone C. Per Caruso, già protagonista nel 2023 con un esordio brillante contro la Spagna, questa convocazione conferma il suo percorso in costante crescita.

I tifosi partenopei sognano in grande

Il ritorno di Guglielmo Caruso a Napoli ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. Il club ha dimostrato con questo colpo di mercato di voler puntare in alto e di voler costruire un’identità forte, radicata nel territorio e proiettata verso il futuro.