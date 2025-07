Juve Stabia: ecco De Pieri in prestito dall'Inter L'attaccante: "Non vedo l’ora di cominciare e di mettermi in gioco in questa nuova categoria"

Giacomo De Pieri entra ufficialmente nella rosa della Juve Stabia 2025/2026. Accordo tra il club di Castellammare e l'Inter per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante classe 2006, protagonista nelle under nerazzurre. "Sono emozionato di iniziare questa nuova avvenuta con questi colori, non vedo l’ora di cominciare e di mettermi in gioco in questa nuova categoria con la Juve Stabia. - ha affermato De Pieri dopo la firma - Sono entusiasta di giocare in uno stadio come il Menti e non vedo l’ora di conoscere i tifosi".

Lovisa: "Felici che abbia scelto noi"

"De Pieri era il nostro primo obiettivo da tempo, fa piacere che abbia scelto noi nonostante le numerose richieste che aveva. - ha aggiunto il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa - É un giocatore di grande qualità e spessore umano. Un ringraziamento particolare anche all’Inter con la quale c’è stata subito sintonia per far arrivare da noi Giacomo. Siamo contenti di questo anche come società perché creare questo tipo di rapporti con club di tale importanza è un orgoglio per noi ed è importante per la nostra crescita a tutti i livelli".

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive dell’attaccante Giacomo De Pieri. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026. De Pieri, nato il 29 dicembre 2006 a Casale sul Sile, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Nella stagione 2024/25 ha segnato 9 gol e fornito 5 assist in 34 presenze nel campionato Primavera 1, contribuendo alla vittoria del titolo. É sceso in campo in 2 occasioni in Coppa Italia Primavera mentre in Youth League ha collezionato 8 presenze mettendo a referto 2 reti e 4 assist. Ha inoltre esordito in Champions League il 29 gennaio 2025 contro il Monaco, nella fase a gironi, subentrando al 76° al posto di Lautaro Martinez. É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 20, dopo aver giocato con le selezioni Under 16, Under 17, Under 18 e Under 19".