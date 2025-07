Juve Stabia: 7-0 nel test col Gladiator. Abate: "Gruppo carico e pronto" Subito a segno De Pieri: "Ci darà grandi soddisfazioni"

Finale di 7-0 nel test con il Gladiator al "Menti" per la Juve Stabia. Doppietta per Bellich, a segno anche Candellone, D'Amore, Maistro, Piscopo e De Pieri. Subito in gol l'attaccante di proprietà dell'Inter, in prestito in gialloblu: "È bello giocare a casa. Arriviamo da giorni di carico, era l'ultima amichevole prima di una pausa e sono soddisfatto per l'attitudine dei ragazzi nella preparazione. - ha spiegato il tecnico delle vespe, Abate - La squadra si applica. Sul piano del gioco è avanti, dobbiamo migliorare sugli aspetti difensivi, ma con i volti nuovi andremo a centrare la soluzione migliore. De Pieri? Il ragazzo ha grandi qualità. Arrivava da giorni di vacanza, ha bisogno di mettere benzina e dobbiamo coinvolgerlo. È la sua prima esperienza tra i grandi, romperà il ghiaccio e ci darà grandi soddisfazioni".

Il tabellino

Allenamento congiunto

Juve Stabia - Gladiator 7-0 (4-0 pt)

Marcatori: 4’ pt Candellone, 20’ pt, 3’ st Bellich, 28’ pt D’Amore, 33' pt Maistro, 13’ st De Pieri, 18’ st Piscopo

J. Stabia (3-5-2): Confente (15’ stSignorini); Baldi, Ruggero, Bellich (12’ stQuaranta); Carissoni (12’ st Ceccarini), Leone, Buglio (1’ st Piscopo), Mosti (18’ st Piovanello), D’Amore; Maistro (12’ st De Pieri), Candellone (1’ st Petrovic). All. Abate. A disp. Vetrò, Cirillo, Faccetti, Balzano, Louati

Gladiator 1° Tempo (4-2-3-1): Marino; Balzano, Campanella, Picascia, Argento; De Marco, Gatto; Liguori, Orlando, Romano; Mansour

Gladiator 2° Tempo (4-2-3-1): Montoro, Bombarda, Manzo, Numerato, De Gregorio, Pone, Di Giovanni, Calabrò, Cestrone, Campanile, Bacio Terraciano, Campochiaro, Giorgio. All. Platone

Arbitro: De Luca

Assistenti: Vitiello ed Esposito