Juve Stabia: 6-1 nel test con la Sarnese, il tabellino Ulteriore prova nel precampionato per il terzo memorial "Donato Russo"

Finale di 6-1 nel test contro la Sarnese per il terzo memorial "Donato Russo" a Villa d'Angri per la Juve Stabia. Reti firmate da De Pieri, Bellich, Ruggero, Buglio, Carissoni e Burnete con il rigore trasformato da Silvestro per la Sarnese dopo il 4-0 delle vespe nel primo tempo.

Il tabellino

Terzo Memorial "Donato Russo"

Juve Stabia - Sarnese 6-1 (4-0 pt)

Marcatori: 1' De Pieri (J), 9' Bellich (J), 15' Ruggero (J), 47′ pt Buglio (J); 17' st rig. Silvestro (S), 25′ st Carissoni (J), 34′ st Burnete (J)

J. Stabia (3-4-2-1): Confente; Baldi, Ruggero, Bellich (17′ st Quaranta); Carissoni, Leone (36′ st Battistella), Buglio (26′ st Mosti), Mannini (17′ st D’Amore); De Pieri (26′ st Maistro), Piscopo (26′ st Petrovic); Candellone (26′ st Burnete). All. Abate. A disp. Boer, Signorini, Louati, Pisani, D’Ambrosio, Piovanello

Sarnese: Pizzella, Malvestuto, Tiberti, Mazzei, Bottalico, Puca, Addessi, La Monica, Volpe, Santarpia, Silvestro. All. Grimaldi. A disp. Petrone, Solaro, Savor, Virgilio, Amato, Carotenuto, Rajkovic, Ferrara, Maisto

Arbitro: Gresia