Juve Stabia, ceduto Quaranta alla Reggiana Definito il passaggio del difensore al club emiliano

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Danilo Quaranta all’A.C. Reggiana.

Arrivato nella sessione invernale del calciomercato 2024/25, Quaranta ha collezionato 9 presenze nel campionato di Serie BKT.

La società desidera ringraziare Danilo per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.