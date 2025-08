Juve Stabia, dall'Inter arriva Stabile che si presenta: "Occasione importante" Definito il passaggio in prestito del difensore classe 2005

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo, in prestito secco, del difensore Giacomo Stabile, che si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Milano il 12 aprile 2005, Stabile é un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Inter.

Nella stagione 2024/25 si trasferisce all’Alcione Milano dove colleziona 26 presenze nel girone A di Serie C.

É attualmente nel giro della nazionale italiana Under 20.

Stabile dopo la firma dichiara: “Sono molto contento di essere arrivato. Credo che sia un’occasione molto importante per me e per la mia crescita come uomo e come giocatore. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione di staff e compagni”