Giada D'Antonio a Milano-Cortina: è la prima sciatrice campana alle Olimpiadi "Scriviamo una pagina di storia del movimento campano della federazione sport invernali"

Giada D'Antonio, 16 anni, è stata convocata dalla Nazionale Italiana per Milano-Cortina 2026 ed è la prima sciatrice campana per i Giochi Olimpici Invernali. ll giovane di San Sebastiano al Vesuvio, padre napoletano e madre colombiana, parteciperà nella specialità dello slalom e il suo nome al fianco di quelli di Sofia Goggia e Federica Brignone. D'Antonio sarà al cancelletto di partenza il prossimo 18 febbraio a Cortina. "Grazie alla nostra Giada lo sci campano ha un’olimpionica. Scriviamo una pagina di storia del movimento campano della federazione sport invernali. - ha spiegato Antonio Barulli, presidente del comitato campano della Federazione - Siamo orgogliosi di averla vista crescere nel nostro Comitato e nelle file dello sci club Vesuvio. Da diversi anni supportiamo il suo percorso e continueremo a farlo, Sempre Forza Black Panther".

Testa al 18 febbraio per lo slalom

"Un’emozione sempre più forte dopo l’esordio del 28 dicembre che rappresenta un ulteriore coronamento del grosso lavoro svolto da club e la conferma delle immense capacità della nostra Giada le cui doti liquido principali sono l’umiltà e la normalità principi che poi hanno rappresentato le nostre linee guida in tutti questi anni": ha aggiunto Stefano Romano, il presidente del suo sci club, il Vesuvio.