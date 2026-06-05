Juve Stabia: Cacciamani convocato in Nazionale per Grecia-Italia

Alessio Cacciamani è stato convocato da ct Silvio Baldini e dalla Nazionale maggiore verso l'amichevole in programma domenica a Creta contro la Grecia. Altra grande soddisfazione per il centrocampista della Juve Stabia, di proprietà del Torino, dopo la convocazione con l'Under 21 nei mesi scorsi.
La nota del club gialloblu
"La S.S. Juve Stabia 1907 rende noto che il centrocampista Alessio Cacciamani è stato convocato dal Commissario Tecnico Silvio Baldini in vista dell’amichevole internazionale che vedrà l’Italia affrontare la Grecia domenica 7 giugno a Creta. Complimenti ad Alessio e in bocca al lupo per questa prima esperienza in nazionale maggiore".