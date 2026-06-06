Il sindaco Vicinanza: "Sosteniamo la Juve Stabia e Guerri" Nota del primo cittadino di Castellammare: "Tocca a noi stabiesi scendere in campo"

"È il momento di tifare tutti insieme per la Juve Stabia. Mancano pochi giorni per ottenere l’iscrizione e la permanenza in serie B per il terzo anno consecutivo, dopo due stagioni esaltanti. Mi rivolgo all’imprenditoria sana stabiese affinché affianchi e sostenga Alfredo Guerri, un imprenditore che ha manifestato agli amministratori giudiziari l’intenzione di rilevare e risanare la società sportiva. Un impegno economico-finanziario notevole. Guerri ha già sostenuto la Juve Stabia in qualità di sponsor; ora va oltre e non va lasciato solo": così il sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, si è espresso nell'attesa dei nuovi incontri per il futuro del club gialloblu.

"Una nuova società forte, pulita, coesa"

"La Juve Stabia è diventata un simbolo che identifica non solo i tifosi e gli appassionati di calcio. È un veicolo di promozione dell’immagine vincente della città. Ringrazio per questo ancora una volta i due amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara per il lavoro svolto in questi difficili mesi a tutela della società. Ora però tocca anche a noi stabiesi scendere in campo. Gli imprenditori seri - e ce ne sono per fortuna qui a Castellammare - possono contribuire al rilancio e al potenziamento della società, ciascuno secondo le proprie possibilità, nelle forme e nelle quote opportune per affiancare Guerri, da concordare con gli amministratori giudiziari. Una nuova società forte, pulita, coesa. Più avanti si potrà anche valutare l’ipotesi di una compartecipazione dei cittadini con forme di azionariato popolare. Ora però è il momento delle scelte individuali. Per una grande squadra, una Grande Stabia": così Vicinanza.