Virtus Volley Napoli, definito il CDA con Di Meo Presidente e Matano vice Una nuova realtà pallavolistica in Campania che riparte dalla Serie A2 maschile

La Virtus Volley Napoli annuncia ufficialmente la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà il club nella prossima stagione sportiva. La nuova realtà pallavolistica, nata dalla collaborazione tra Virtus Aversa e Team Volley Napoli, sarà nuovamente ai nastri di partenza della prossima Serie A2 di pallavolo maschile.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Virtus Volley Napoli

La Virtus Volley Napoli sarà presieduta dal dottor Sergio Di Meo, che mantiene la quota di maggioranza della società e la gestione ‘tecnica’ della società. Al suo fianco entra nel Consiglio di Amministrazione il dottor Francesco Matano, che acquisisce una quota minoritaria della società e assume la carica di Vicepresidente, e sarà responsabile delle attività di marketing, comunicazione ed eventi. Sarà il 'rappresentante' di tutta la dirigenza Team Volley Napoli, con tutte le energie che saranno affidate a questo nuovo ambizioso progetto.

La società ritiene opportuno precisare che la costituzione della Virtus Volley Napoli non deriva da alcuna cessione societaria né da alcun trasferimento del titolo sportivo. La proprietà resta infatti saldamente riconducibile alla famiglia Di Meo, che continua a detenere il controllo della società attraverso la quota di maggioranza. Restano in società 'pilastri' del progetto normanno come Sergio Maria Di Meo, Ignazio Nappa ed Ernesto di Girolamo.

Un progetto sportivo sempre più ampio: l'obiettivo

L'ingresso di nuovi soci rappresenta esclusivamente un percorso di ampliamento della compagine societaria e di consolidamento del progetto sportivo, con l'obiettivo di creare una realtà sempre più competitiva, strutturata e radicata sul territorio.

La squadra avrà la propria base ad Aversa, dove si allenerà e risiederanno staff e squadra. Le partite casalinghe, invece, saranno disputate nell’area della città metropolitana di Napoli.

La Virtus Volley Napoli nasce dall'incontro di esperienze, competenze e visioni condivise, con l'ambizione di diventare un punto di riferimento per la pallavolo maschile campana, mantenendo saldi i principi di continuità gestionale, programmazione e valorizzazione dei giovani talenti.