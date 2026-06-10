Juve Stabia, il sindaco Vicinanza: "A Guerri i migliori auguri" La nota del primo cittadino di Castellammare di Stabia

Dopo la notizia relativa al passaggio di Guerri a presidente della Juve Stabia, il sindaco Vicinanza ha rivolto un messaggio d'auguri al nuovo massimo dirigente gialloblù: "Rivolgo ad Alfredo Guerri, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità stabiese, i migliori auguri per il nuovo impegno alla guida della Juve Stabia. La nostra squadra rappresenta un patrimonio di grande valore sportivo e sociale per la città, un simbolo di appartenenza e identità che unisce generazioni di tifosi. La stagione appena conclusa ha dimostrato la forza e il valore del club, capace di disputare un campionato di alto livello e di raggiungere risultati importanti nonostante le difficoltà affrontate lungo il percorso. Auspichiamo che questa nuova fase possa assicurare continuità, solidità e prospettive di crescita, nel rispetto della storia delle Vespe e delle aspettative dei tifosi”, così il sindaco Luigi Vicinanza.