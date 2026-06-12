Risoluzione consensuale tra la Juve Stabia e Abate Guiderà il Torino nella prossima stagione: il saluto del club di Castellammare

Risoluzione consensuale tra la Juve Stabia e Ignazio Abate, che nelle prossime ore diventerà il nuovo allenatore del Torino. Il club gialloblu saluta il tecnico con cui ha costruito una salvezza tranquilla in una stagione chiusa nuovamente in semifinale playoff. "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con l’allenatore Ignazio Abate. - si legge nella nota del club di Castellammare - Giunto a Castellammare di Stabia il 19 giugno scorso, mister Abate ha guidato la formazione gialloblù nel corso della stagione 2025/2026, ottenendo 12 vittorie, 19 pareggi e 11 sconfitte".

Il tecnico guiderà il Torino nella prossima stagione

"Nel corso della sua gestione tecnica, ha guidato le Vespe alla seconda qualificazione consecutiva ai Playoff per la Serie A, conclusasi con l’eliminazione nella semifinale di ritorno in quel di Monza lo scorso 19 maggio. La società desidera rivolgere ad Ignazio Abate il più sentito ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’impegno profusi durante l’annata sportiva appena terminata, rivolgendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".