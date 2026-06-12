Basket, Napoli torna in Europa. Rizzetta: "Parteciperemo alla EuroCup" Il presidente Rizzetta: "Avevamo questo desiderio, esserci riusciti è gratificante"

Wild card per la BKT EuroCup, seconda competizione della EuroLeague, ed è, quindi ritorno nell'Europa del basket per Napoli. "Nel corso dell'assemblea dell'ECA sono state comunicate le squadre che parteciperanno alla prestigiosa competizione continentale. - si legge nella nota del club partenopeo - Napoli Basketball torna cosi in Europa, a distanza di quasi 20 anni dall'ultima partecipazione in Eurolega, nel 2006-2007".

Rizzetta: "Splendida opportunità di visibilità internazionale"

"È con grande soddisfazione che annunciamo la nostra partecipazione alla prossima BKT EuroCup. - ha spiegato il presidente della Guerri Napoli Basketball, Matt Rizzetta - Avevamo auspicato questo nostro forte desiderio di riportare la città di Napoli e la sua splendida tifoseria dopo 20 anni neI basket europeo ed esserci riusciti è davvero gratificante. Questa partecipazione, grazie alla wild card che l'ECA ha voluto concedere al Napoli Basketball tra le numerose richieste pervenute, inoltre rappresenta un ulteriore passo in avanti sul percorso avviato nella passata stagione e ci chiamerà, come società, ad alzare ulteriormente il livello della nostra organizzazione proseguendo nel nostro obiettivo di crescita. Mi fa molto piacere che Napoli Basketball abbia un palcoscenico europeo nel quale collocarsi ed avere, assieme ai nostri partner, una splendida opportunità di visibilità internazionale".