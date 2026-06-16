Juve Stabia: depositata la documentazione per l'iscrizione al campionato

La Juve Stabia ha reso noto di aver depositato la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. Superata definitivamente la fase di attesa legata all'evoluzione societaria dopo i mesi di amministrazione giudiziaria con l'ingresso di Alfredo Guerri nella proprietà gialloblu. Le vespe inizieranno però il campionato con un -2 determinato dalla sentenza del Tribunale Federale Nazionale per violazioni amministrative.
Il comunicato ufficiale
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver depositato, nei termini e nel pieno rispetto delle procedure previste dagli organi competenti, tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato possibile grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità degli amministratori giudiziari, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara.
Contestualmente, si comunica che è stato individuato lo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza quale impianto alternativo. La società desidera ringraziare il Piacenza Calcio, il Comune di Piacenza e la Questura di Piacenza per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Le Vespe saranno ai nastri di partenza del campionato di Serie BKT per la terza stagione consecutiva, l’ottava complessiva nella storia del club".