Juve Stabia: depositata la documentazione per l'iscrizione al campionato Nota ufficiale da parte del club di Castellammare

La Juve Stabia ha reso noto di aver depositato la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. Superata definitivamente la fase di attesa legata all'evoluzione societaria dopo i mesi di amministrazione giudiziaria con l'ingresso di Alfredo Guerri nella proprietà gialloblu. Le vespe inizieranno però il campionato con un -2 determinato dalla sentenza del Tribunale Federale Nazionale per violazioni amministrative.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver depositato, nei termini e nel pieno rispetto delle procedure previste dagli organi competenti, tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato possibile grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità degli amministratori giudiziari, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara.

Contestualmente, si comunica che è stato individuato lo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza quale impianto alternativo. La società desidera ringraziare il Piacenza Calcio, il Comune di Piacenza e la Questura di Piacenza per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Le Vespe saranno ai nastri di partenza del campionato di Serie BKT per la terza stagione consecutiva, l’ottava complessiva nella storia del club".