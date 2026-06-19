Spaccanapoli Marathon 2026, la storica corsa per i vicoli di Napoli: le info La storica corsa che attraversa il centro storico di Napoli, unendo sport e cultura

Torna con la sua 43esima edizione la Marathon Spaccanapoli che si terrà questo fine settimana, precisamente domenica 21 giugno. Si tratta di un evento che coniuga sport e cultura, realizzando una mini maratona per i decumani del centro storico di Napoli. Si tratta di una corsa non competitiva, progettato per accogliere corridori di tutti i livelli: è rivolta a professionisti, amatori, cittadini, scuole e turisti.

I partecipanti possono scegliere tra due percorsi: uno di 5 km e l’altro di 10 km, entrambi studiati per offrire un’esperienza di corsa piacevole e coinvolgente tra le bellezze storiche di Napoli.

La corsa per Spaccanapoli: appuntamento al 21 giugno

La storica corsa che prende vita e forma nel cuore di Napoli da ormai 42 anni punta a celebrare la tradizione del capoluogo campano, attraversando i suoi suggestivi vicoli. Organizzata dalla UISP, ha visto partecipare migliaia di appassionati e atleti illustri. La 43esima edizione si terrà domenica 21 giugno con lo start previsto alle ore 8:00.

Sono chiuse ormai le iscrizioni online, ma è possibile iscriversi presso il Villaggio dello Sport in Piazza Municipio sabato 20 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00 al costo di € 20,00. La quota è comprensiva del pacco gara.

Il percorso prevede la partenza da Piazza Municipio dinanzi a Palazzo San Giacomo, per poi proseguire per Via Santa Lucia, Piazza del Plebiscito, Via Monteoliveto, Via Conte di Ruvo, Via dei Tribunali, Via San Biagio dei Librai, Via Monteoliveto e tornare a Piazza Municipio.