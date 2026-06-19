Spaccanapoli Marathon 2026, la storica corsa per i vicoli di Napoli: le info

La storica corsa che attraversa il centro storico di Napoli, unendo sport e cultura

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Una corsa non competitiva rivolta a tutti con la possibilità di scegliere tra due percorsi: uno di 5 km e l’altro di 10 km, entrambi studiati per offrire un'esperienza di corsa tra le bellezze di Napoli

Napoli.  

Torna con la sua 43esima edizione la Marathon Spaccanapoli che si terrà questo fine settimana, precisamente domenica 21 giugno. Si tratta di un evento che coniuga sport e cultura, realizzando una mini maratona per i decumani del centro storico di Napoli. Si tratta di una corsa non competitiva, progettato per accogliere corridori di tutti i livelli: è rivolta a professionisti, amatori, cittadini, scuole e turisti. 

I partecipanti possono scegliere tra due percorsi: uno di 5 km e l’altro di 10 km, entrambi studiati per offrire un’esperienza di corsa piacevole e coinvolgente tra le bellezze storiche di Napoli. 

La corsa per Spaccanapoli: appuntamento al 21 giugno

La storica corsa che prende vita e forma nel cuore di Napoli da ormai 42 anni punta a celebrare la tradizione del capoluogo campano, attraversando i suoi suggestivi vicoli. Organizzata dalla UISP, ha visto partecipare migliaia di appassionati e atleti illustri. La 43esima edizione si terrà domenica 21 giugno con lo start previsto alle ore 8:00

Sono chiuse ormai le iscrizioni online, ma è possibile iscriversi presso il Villaggio dello Sport in Piazza Municipio sabato 20 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00 al costo di € 20,00. La quota è comprensiva del pacco gara.

Il percorso prevede la partenza da Piazza Municipio dinanzi a Palazzo San Giacomo, per poi proseguire per Via Santa Lucia, Piazza del Plebiscito, Via Monteoliveto, Via Conte di Ruvo, Via dei Tribunali, Via San Biagio dei Librai, Via Monteoliveto e tornare a Piazza Municipio. 

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