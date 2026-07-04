Juve Stabia: Antonello Amabile è il nuovo vice presidente "Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia e per l’incarico che mi è stato affidato"

Ulteriore annuncio da parte della Juve Stabia. Antonello Amabile è il nuovo vice presidente del club di Castellammare. "Ringrazio il presidente Guerri per la fiducia e per l’incarico che mi è stato affidato. - ha affermato - Svolgerò questo ruolo con il massimo impegno, mettendo a disposizione della società tutta la mia esperienza e le mie competenze, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del club e di restituire al territorio le soddisfazioni sportive che merita".

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la nomina di Antonello Amabile a Vice Presidente del club gialloblù. Nato a Napoli il 12 maggio 1969, Antonello Amabile vanta un’esperienza di circa 38 anni nella direzione tecnica e gestionale di aziende nel settore edile, maturata sia in ambito pubblico che privato. Dal 2023 ricopre il ruolo di responsabile dell’ufficio operativo del Gruppo Guerri, realtà attiva nei settori dell’edilizia sostenibile, dell’efficientamento energetico e dello sviluppo immobiliare. Nel corso della sua carriera si è distinto per le solide competenze manageriali, unite a una consolidata esperienza e a una gestione empatica del personale e dei committenti. La sua visione strategica, orientata all’efficienza e alla crescita aziendale, rappresenta un importante valore aggiunto per il percorso di sviluppo della S.S. Juve Stabia 1907. La società esprime le più sincere congratulazioni e augura buon lavoro al nostro nuovo Vice Presidente".