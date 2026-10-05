Napoli in Serie A2 al PalaVesuvio: presentata la Virtus Volley Napoli Napoli in Serie A2 di pallavolo: il progetto della Virtus Volley Napoli presentato questa sera

Un progetto ambizioso che mira alla realizzazione di un sogno. La Virtus Aversa ed il Volley Napoli si sono unite con l’obiettivo di competere in Serie A2 e portare la Virtus Volley Napoli in Superlega.

Oggi questo percorso è stato presentato all’Hotel Royal Continental di Via Partenope alla presenza anche dell’Assessora allo Sport ed alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante. Il Presidente Sergio Di Meo ha parlato di sogno e del chiaro obiettivo di vedere la città di Napoli - e quindi la Campania - competere nel massimo campionato. Il Vicepresidente Francesco Matano si è soffermato sulla sfida di giocare le gare di Serie A2 al PalaVesuvio di Via Argine: oltre 4mila spettatori da attirare nella nuova casa pallavolistica dell’Union Napoli.

La pallavolo a Napoli in Serie A2, Ass. Ferrante: «È un privilegio»

«Avere la Virtus Volley Napoli al PalaVesuvio è davvero un privilegio. È una grandissima gioia: abbiamo fatto di tutto per incastrare nell'unico palazzetto a disposizione a Napoli tutti gli impegni e tutte le specialità sportive. Per noi è importante dare spazio a tutti», così l’Ass. Emanuela Ferrante, che si è soffermata anche sui progetti presentati al Comune per due nuovi palazzetti. «Sono progetti presentati da due privati: uno a Napoli Est, al Centro Direzionale, e un altro che riguarda la riqualificazione del Mario Argento. Noi speriamo veramente che si possano realizzare perché questa città ha assolutamente diritto ad avere un palazzetto come lo hanno tante altre».

«Ci saranno tantissimi ragazzi e ragazze che verranno a seguire le partite e che vedranno nella squadra quello che loro vogliono diventare: un esempio di crescita. Portarvi al Palavesuvio ha significato e significherà riportare quanto fatto a piazza Plebiscito a Ponticelli», queste le parole dell’Assessore Ferrante.

Virtus Volley Napoli in Serie A2: l’inizio dell’avventura

La Virtus Volley Napoli inizierà questa nuova avventura a partire da sabato 17 ottobre alle ore 18:00, quando disputerà la prima gara in casa al PalaVesuvio.