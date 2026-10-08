Juve Stabia: proroga di 6 mesi per gli amministratori Ferrara e Scarpa "Onorati della decisione del Tribunale di Napoli e ringraziamo i magistrati per la fiducia"

"Il Tribunale di Napoli, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto la proroga di sei mesi dell’amministrazione giudiziaria della S.S. Juve Stabia srl, riconfermando nel ruolo di amministratori giudiziari il Dott. Mario Ferrara e il Dott. Salvatore Scarpa": ecco quanto comunicato dalla Juve Stabia tramite nota ufficiale. "Questo è quanto hanno stabilito oggi i magistrati Dott.ssa Teresa Areniello, Dott.ssa Mariarosaria Orditura e Dott. Luciano di Transo che, all’esito della camera di consiglio, hanno ritenuto opportuno mantenere la misura in atto, confermando l’efficacia dell’opera degli amministratori impegnati da ottobre 2025 in un’opera di “bonifica” dei servizi del club, rafforzata dall’adozione di un Codice di condotta che ha reso strutturale l’azione decisa dal Tribunale".

"Continueremo a essere al fianco degli sportivi di Castellammare"

"Siamo onorati della decisione del Tribunale di Napoli e ringraziamo i magistrati per la fiducia. La proroga dell’amministrazione giudiziaria ci consegna un ulteriore periodo di sei mesi nel quale continueremo a operare con il massimo impegno, dedizione e passione al servizio della S.S. Juve Stabia. Circa un anno fa abbiamo cominciato questo lavoro consapevoli dell’importanza del ruolo e con l’obiettivo di accompagnare il club in un percorso di riorganizzazione e consolidamento. Continueremo a essere al fianco degli sportivi di Castellammare avendo, in questi mesi, toccato con mano il legame profondo che c’è tra la Juve Stabia, la città e la sua gente", dichiarano gli amministratori Ferrara e Scarpa.