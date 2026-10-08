Napoli Futsal, al PalaVesuvio super sfida alla L84. Giutta: «Pronti!» Napoli Futsal verso la sfida con i campioni d'Italia al PalaVesuvio

Ormai una classica del futsal italiano, l’anno scorso fu nuovamente una delle due semifinali scudetto. Il Napoli Futsal torna al PalaVesuvio venerdì alle 20.30 dopo il successo nel derby di Benevento: arrivano i campioni d’Italia della L84.

Il match sarà in diretta Sky Sport Max (ch. 206) ed in streaming sul canale YouTube dell’emittente satellitare. Antonio Dimundo (Molfetta), Antonio Nappo (Ercolano), Matteo Ottaviani (Trieste) gli arbitri, al crono Francesco Sgueglia (Finale Emilia).

La compagine allenata da Rios ha aggiunto ulteriore qualità ad un organico ampiamente rodato. Via Lopez, Cuzzolino e Raguso, dentro Dalcin ed Henrique Barbieri tra i pali, il pivot Gilvan ed il goleador Terry Prestjord. Assieme a loro Sandri e Licco. Medesima l’ossatura con Rescia, Tuli, Fortini, Josiko e De Oliveira.

Napoli Futsal, parla "Giutta": «Siamo una squadra offensiva»

Ha messo il sigillo sul derby di Benevento. Thiago Mendes Rocha, noto a tutti come Guitta, ha cominciato il suo primo campionato italiano già con due reti e presenta così l’incontro. «La nostra squadra è molto offensiva e ciò si sposa bene con me, migliorando un po’ la fase difensiva potremmo crescere ancora», le sue parole.

«Chiaramente ci sono molti giocatori arrivati quest’anno, credo che entro qualche mese si sistemeranno tutti gli automatismi. Abbiamo quanto serve per continuare ad esprimerci al meglio». Giutta si prepara alla sfida contro i campioni d'Italia: «Sarà un test molto importante. Siamo carichi e preparati, vogliamo disputare una grande partita per mettere in tasca la vittoria. Fin dall’inizio della mia carriera ho cercato di aggiungere al mio gioco la capacità di giocare con i piedi e negli ultimi anni ho fatto buoni numeri in termini di marcature, spero che anche qui vada avanti così perché già ne sto raccogliendo buoni frutti».