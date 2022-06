Napoli, avvio in salita. Insigne, via all'avventura a Toronto Tre gare esterne non semplici nelle prime 7 della prossima Serie A per gli azzurri

L'esordio a Verona, primo impegno casalingo in A contro il Monza, poi la Fiorentina alla terza, la Lazio alla quinta, il Milan alla settima: tris in trasferta da tenere d'occhio nel cammino del Napoli per la massima serie 2022/2023. Non sarà un avvio semplice, anche se spesso i calendari dicono tanto alla presentazione e poco, se non qualcosa di diverso, nel corso dei campionati e soprattutto a ridosso degli impegni. Sul mercato si scriverà tanto nell'estate appena cominciata e con la sessione di calciomercato che si aprirà tra pochi giorni, ma che di fatto è già attiva nelle dinamiche dei club. Il Napoli ha riscattato Frank Anguissa, ha rinnovato Juan Jesus, ha siglato gli accordi con Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, vuole inserire anche Leo Ostigard nel pacchetto arretrato e lavora ai rinnovi o agli addii. Basta poco per cambiare l'equilibrio in diversi casi. In scadenza David Ospina e Dries Mertens (il belga spera spera sempre nella conferma) ottica 2023 per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz con la prima parte del ritiro a Dimaro-Folgarida che sarà forse spartiacque. Nel frattempo, è di fatto iniziata l'avventura di Lorenzo Insigne con il Toronto FC. Arrivo nella metropoli canadese per l'ex capitano del Napoli, prime parole da nuovo calciatore della franchigia MLS e accoglienza da stella per il nativo di Frattamaggiore all'aeroporto e in città.